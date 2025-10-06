Орбан высказался против введения евро в Венгрии: ЕС распадается

Источник: ECONOMX Podcast

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил возможность введения евро в стране во время его каденции. Об этом он сказал в интервью подкасту Economx Money Talks.

"Европейский Союз находится в фазе дезинтеграции. Он именно сейчас распадается. И если в течение одного-двух лет не произойдет радикальная трансформация Союза, на что я сегодня не вижу способности ни от брюссельских бюрократов, ни от руководителей ведущих национальных государств, то этот процесс будет продолжаться и Европейский Союз станет прошедшим эпизодом в нашей жизни. Поэтому Венгрии не следует теснее, чем сейчас, связывать свою судьбу с Европейским Союзом. А введение евро было бы самой тесной возможной связью", – сказал он.

На прямой вопрос журналиста о возможности введения евро в последующие годы Орбан ответил однозначно: "На моем столе этого точно не будет".

Вопрос о евро прозвучал в рамках большого интервью, где Орбан обсуждал экономическую политику правительства.

Введение евро в Венгрии невозможно не только из-за отсутствия желания. Страна не соответствует условиям Маастрихтских критериев – в частности по бюджетному дефициту, инфляции и внешнему долгу, а также паритету покупательной способности, который у страны еще далеко не достигает необходимого уровня для еврозоны.