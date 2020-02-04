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Остаток денег в госказне за месяц уменьшился на треть

Остаток денег в госказне за месяц уменьшился на треть
04.02.2020, 09:50

На 1 февраля сумма на казначейском счете сократилась на 5,5 млрд грн

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 февраля составляет 12,07 млрд грн, что на 5,5 млрд грн (31%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В феврале 2019-го средств на счете было еще меньше - 11,93 млрд грн.

  • На 1 января на ЕКС было 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.
  • Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд грн (в марте), а максимальный – 61,83 млрд грн - в сентябре.
  • В январе госбюджет был не выполнен
Единый казначейский счет - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.
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