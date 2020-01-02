Госказначейство опубликовало сумму на едином счету

На 1 января сумма на едином казначейском счету Украины составляет 17,55 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
По состоянию на 1 января 2019 года на едином казначейском счету оставалось 9,9 млрд грн.
По данным Министерства финансов, в ноябре 2019 года сумма госдолга в гривне уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1990 млрд грн. При этом сумма госдолга в долларах США выросла на 1,2%, до $82,83 млрд.
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