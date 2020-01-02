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Госказначейство опубликовало сумму на едином счету

Госказначейство опубликовало сумму на едином счету
02.01.2020, 11:53

На начало года сумма в госказне превысила 17 млрд грн

На 1 января сумма на едином казначейском счету Украины составляет 17,55 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

По состоянию на 1 января 2019 года на едином казначейском счету оставалось 9,9 млрд грн. 

По данным Министерства финансов, в ноябре 2019 года сумма госдолга в гривне уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1990 млрд грн. При этом сумма госдолга в долларах США выросла на 1,2%, до $82,83 млрд.

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  • В 2020 году Кабмин планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП.
  • Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.
  • Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

О развенчании мифов о госдолге читайте: Украинцы любят теории заговора. В этот раз - мифы о госдолге

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