Госбюджет не выполнен на 14 млрд. Минфин готовит ряд мер

По оперативным данным Госказанейства, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, расходы госбюджета были на уровне запланированных.

Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине называют существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

"В частности, крепкая гривня (средний курс января составил 24,1 грн/$, учтенном в бюджете среднегодовом курсе 27 грн/$), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и снижение цен на газ", - уточняют в Минфине.

В итоге, Государственная налоговая служба обеспечила доходов от налогов и сборов (с учетом возмещенного НДС) на 5,9 млрд грн меньше росписи; Гостаможслужба - на 7,9 млрд.

При этом в Минфине указывают на то, что макроэкономическая стабильность и эффективное управление госдолгом позволили добиться успеха на внутреннем и на внешнем рынках. В частности, успешным был выпуск десятилетних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд. Кроме того, 28 января состоялся аукцион по продаже государственных облигаций со сроком обращения 7 лет доходностью 9,79%, а также снижены ставки 3-месячных ОВГЗ до 10,15%, 1-летних - 9,91% и 2-летних - 9,86%. Всего в общий фонд госбюджета в январе удалось привлечь 50,8 млрд грн. Погашение госдолга в гривневом эквиваленте в январе составило 31,6 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова назвала недовыполнение росписи на 13,8 млрд "в большей степени в соответствии с объективными и существенными изменениями макропоказателей". "Проведен тщательный анализ, выводы и меры принимаются", - добавила министр.

В министерстве планируют инициировать "ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года".