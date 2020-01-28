Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Казначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019

Казначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019
28.01.2020, 15:19

Дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 млрд грн, а не 72 млрд грн

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн. Такие уточненные данные опубликовала Государственная казначейская служба.

Дефицит по общему фонду, по обновленным данным, составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

В начале 2020-го в Министерстве финансов со ссылкой на оперативные данные Казначейства сообщали, что дефицит госбюджета в минувшем году составил 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит был профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначального бюджетного задания.

Читайте также: Борьба с “распилом” или нехватка денег? Зачем Гончаруку ревизия расходов бюджета

Напишите нам
госказначейство госбюджет-2019 дефицит бюджета
Комментарии
Последние новости
 