Казначейство уточнило данные по дефициту госбюджета-2019

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн. Такие уточненные данные опубликовала Государственная казначейская служба.

Дефицит по общему фонду, по обновленным данным, составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

В начале 2020-го в Министерстве финансов со ссылкой на оперативные данные Казначейства сообщали, что дефицит госбюджета в минувшем году составил 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит был профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначального бюджетного задания.

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