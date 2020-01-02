Минфин прокомментировал выполнение бюджета-2019

Общий дефицит государственного бюджета составляет 72,4 млрд грн (или около 1,8% ВВП). Об этом говорится в предварительном комментарии Министерства финансов Украины, составленном на основании оперативных данных Государственной казначейской службы.

Отмечается, что дефицит госбюджета профинансирован за счет заимствований.

Доходы

По итогам года, доходы общего фонда госбюджета выросли на 5,5% г/г до 879,8 млрд грн. В частности, доходы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% г/г до 110 млрд грн и превысили план на 3,6% из-за более высоких темпов роста средней зарплаты, чем было учтено в бюджете. Выросли и поступления от налога на прибыль предприятий (НПП) на 11,8% г/г до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана. В Минфине это связывают с улучшением финансовых результатов предприятий.

При этом, по итогам года, доходы общего фонда госбюджета составили 96,9% от росписи. В частности:

- доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров составляли 287,4 млрд грн, или 89,6% от годового плана. На невыполнение плана повлияли крепкий курс гривни, низкая цена на газ и более медленные темпы роста импорта товаров, чем учтено в бюджете, а также - освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей и ветряков, уменьшение объема растаможенного импортного газа.

- доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 61,7 млрд грн, или 79,8% от годового плана. Недовыполнение плана связано со снижением объемов производства табачных изделий и частичным удовлетворением спроса на табачную продукцию путем уменьшения остатков готовой продукции на складах.

- от рентной платы за пользование недрами и других ресурсов поступило 46,3 млрд грн. Они составили 80,1% от росписи. Такие поступления в Минфине объясняют более низкой добычей газа, снижением средней таможенной стоимости импортного газа, снижением цены газа для населения и производителей тепловой энергии, более крепкой гривней, чем было учтено в бюджетных показателях на 2019 год.

По оперативным данным ГКСУ неналоговые поступления в общий фонд госбюджета в сумме составляли 119,4% от плана. В частности, от трансферта прибыли НБУ поступило 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше плана.

В результате погашения задолженности несколькими предприятиями, а также уплаты в декабре Нафтогазом 8,5 млрд грн дивидендов за 2019 доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 46,3 млрд грн, что составляет 103,9% от росписи.

Расходы

В Минфине отмечают, что по итогам года правительство полностью профинансировало необходимые защищенные статьи расходов:

213,3 млрд грн - на нацбезопасность и оборону, что 11,3% больше;

47,5 млрд грн - на льготы и жилищные субсидии. Кроме того, на помощь семьям с детьми, малообеспеченны, лицам с инвалидностью и ряда других выплат - 55 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, чем в 2018 году;

183,3 млрд грн составил трансфер Пенсионному фонду (что на 33,2 млрд грн больше, чем в 2018 году);

около 130 млрд грн направлено на образование, что почти на 23% больше чем в 2018 году;

95,1 млрд грн составили расходы общего фонда госбюджета включая трансфертами на медицину, что на 13,7% больше чем в 2018 году;

53,8 млрд грн потрачено на развитие дорог и дорожной инфраструктуры, что на 19,5% больше чем в 2018 году. Также, 45 млрд грн направлено на программы господдержки АПК и 23 млрд грн - на инвестпроекты. В 2019 году для повышения энергоэффективности было увеличено финансирование "теплых кредитов" до 545,8 млрд грн, а на финансирование Фонда энергоэффективности направлено 1,2 млрд грн.

185,9 млрд грн направлено на финансирование участия Украины во Всемирной выставке Экспо-2020, которая состоится с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

В Минфине отмечают, что в течение года на решение вопроса задолженности по зарплатам шахтеров было направлено около 3 млрд грн.

При этом ниже плановых были расходы на обслуживание госбюджета. На это также повлияла крепкая гривня и эффективное управление долгом. В частности, стремительное снижения доходности по заимствованиям (общая экономия включая изменения в госбюджет-2019 составила 25,3 млрд грн по сравнению с первоначальным планом.

В Минфине говорят и об экономии по ряду социальных программ, при этом отмечают, что все потребности по данным категориям профинансированы на 100%.

Дефицит

По оперативным данным ГКСУ, общий дефицит был меньше планового и составил 72,4 млрд грн (что составляет около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн.

В декабре Минфин, учитывая благоприятную конъюнктуру на внутреннем рынке, осуществил сверхплановые госзаимствования на сумму 4,7 млрд грн для предотвращения кризисов ликвидности госбюджета в начале финансового года.

Государственный долг

Впервые за последние пять лет полностью выполнен план госзаимствований. В Минфине отмечают, что на это повлияла эффективная политика управления госдолгом.

Всего, в 2019 году на обслуживание и погашение госдолга в гривневом эквиваленте направлено соответственно 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн. Внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222,6 млрд грн - заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн. На фоне макроэкономической стабильности и ожидаемого экономического роста Украины спрос на ОВГЗ был поддержан нерезидентами, получившими в мае легкий доступ к ОВГЗ благодаря присоединению Украины к сети Clearstream. Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%.

По оперативной оценке, госдолг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом $74,5 млрд и сократился по отношению к ВВП до около 45%. Гарантированный государством долг на конец года составил около 6,6% ВВП.

В Минфине уточняют, что в рамках выполнения Стратегии управления госдолгом доля госдолга в гривне была увеличена с 33% до 41%.