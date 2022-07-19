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Ответственность за непредставление финансовой отчетности во время войны отменили

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 15:43
Ответственность за непредставление финансовой отчетности во время войны отменили - Фото
Фото: Depositphotos

Верховная Рада 19 июля приняла во втором чтении законопроект №7378, предусматривающий освобождение от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения или состояния войны. "За" проголосовали 306 народных депутатов.

В частности, граждане освобождаются от ответственности за нарушение представления финансовой отчетности также в течение 3 месяцев после прекращения военного положения.

Юридические лица, обязанные в соответствии с законодательством обнародовать финансовую отчетность, должны сделать это в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны.

Кроме того, Верховная Рада 302 голосами приняла во втором чтении законопроект №6244, предусматривающий освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малые и средние группы предприятий.

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Наталия Софиенко
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