Ответственность за непредставление финансовой отчетности во время войны отменили

Верховная Рада 19 июля приняла во втором чтении законопроект №7378, предусматривающий освобождение от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения или состояния войны. "За" проголосовали 306 народных депутатов.

В частности, граждане освобождаются от ответственности за нарушение представления финансовой отчетности также в течение 3 месяцев после прекращения военного положения.



Юридические лица, обязанные в соответствии с законодательством обнародовать финансовую отчетность, должны сделать это в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны.

Кроме того, Верховная Рада 302 голосами приняла во втором чтении законопроект №6244, предусматривающий освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малые и средние группы предприятий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.