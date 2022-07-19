Ответственность за непредставление финансовой отчетности во время войны отменили
Верховная Рада 19 июля приняла во втором чтении законопроект №7378, предусматривающий освобождение от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения или состояния войны. "За" проголосовали 306 народных депутатов.
В частности, граждане освобождаются от ответственности за нарушение представления финансовой отчетности также в течение 3 месяцев после прекращения военного положения.
Юридические лица, обязанные в соответствии с законодательством обнародовать финансовую отчетность, должны сделать это в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны.
Кроме того, Верховная Рада 302 голосами приняла во втором чтении законопроект №6244, предусматривающий освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малые и средние группы предприятий.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Комментарии