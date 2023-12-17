"Первый квартал может быть сложным". Пидласа – о рисках задержки денег от Запада

Украина почти уверена, что Запад даст деньги на 2024 год, но может быть задержка в начале года

Фото: пресс-служба Слуги народа

Украина практически уверена в получении финансовой помощи от Евросоюза, но вопрос в том – когда эти деньги начнут поступать. Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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"В январе должен состояться саммит глав стран – членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, к которой мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана", — сказала депутат.

У нее почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.

"Основной вопрос заключается в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, то это будет идеально для нас", — сказала Пидласа.

Венгрия на последнем саммите Евросоюза заблокировала выделение Украине 50 млрд евро из общего бюджета. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого сказала, что Европейский Союз готовит запасной план на случай, если Венгрию не удастся переубедить.

Соединенные Штаты Америки – второй основной донор Украины – тоже еще не утвердили финансовую помощь на 2024 год. Там этот вопрос задерживается из-за политических разногласий между республиканцами и демократами.