"Перший квартал може бути складним". Підласа – про ризики затримки грошей від Заходу

Україна майже впевнена, що Захід дасть гроші на 2024 рік, але може бути затримка на початку року

Фото: пресслужба Слуги народу

Україна практично впевнена в отриманні фінансової допомоги від Євросоюзу, але питання в тому – коли ці гроші почнуть надходити. Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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"У січні має відбутися саміт голів країн – членів Європейського Союзу, які мають ухвалити рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС. Відповідно, запускається програма Ukraine Facility, до якої ми складаємо план реформ. Україна отримуватиме транші допомоги напряму до державного бюджету після виконання умов цього плану", — сказала депутатка.

У неї майже немає сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою.

"Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить, тому ми розраховуємо, що ЄС якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки Україні. Якщо це відбудеться в січні, то це буде ідеально для нас", — сказала Підласа.

Угорщина на останньому саміті Євросоюзу заблокувала виділення Україні 50 млрд євро зі спільного бюджету. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього сказала, що Європейський Союз готує запасний план на випадок, якщо Угорщину не вдасться переконати.

Сполучені Штати Америки – другий основний донор України – теж ще не затвердили фінансову допомогу на 2024 рік. Там це питання затримується через політичні розбіжності між республіканцями та демократами.