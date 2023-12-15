Фон дер Ляєн підтвердила: ЄС через вето Орбана готує "план Б" для фінансування України

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз готує запасний план через вето прем'єра Угорщини Віктора Орбана на чотирирічний план допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела писала, що переговори велися конфіденційно і передбачали екстрене фінансування для України "щонайменше на рік" від решти 26 країн Євросоюзу – без Угорщини.

"Тепер 26 держав-членів підтвердили ключові пріоритети, першим серед яких є підтримка України, та погодилися надати додаткове фінансування для їх виконання", – сказала Фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Євросоюзу 15 грудня.

Угода, за її словами, також вирішує занепокоєння держав-членів, пов’язане з їхніми національними бюджетними обмеженнями, і передбачає перерозподіл коштів.

"Ця комбінація – перерозподіл і нове фінансування – вимагала важкого вибору. Ми зробили цей вибір. Але, на жаль, учора нам не вдалося досягти одностайності. Угорщина не змогла підтримати. На початку року нас чекає наступна зустріч. Ми, як Комісія, використаємо час до зустрічі, щоб переконатися, що б не сталося на наступному саміті ЄС, у нас буде оперативне рішення", – додала Фон дер Ляєн.

Європейська комісія виділить Україні ще 1,5 млрд євро найближчими днями в межах чинних домовленостей, заявила вона. За словами президентки ЄК, ці кошти дадуть змогу Києву створити фінансову подушку на початку 2024 року до виділення основних засобів із пакета обсягом 50 млрд євро.