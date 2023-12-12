FT: Євросоюз готує "план Б" через блокування Угорщиною грошей для України
Європейський Союз готує запасний план на випадок, якщо Угорщина не передумає та не відмовиться від вето на чотирирічний план допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.
Ці переговори конфіденційні й передбачають екстрене фінансування для України "щонайменше на рік" від решти 26 країн Євросоюзу – без Угорщини.
Такий варіант буде складнішим і дорожчим, але, як сказав один зі співрозмовників видання: "Було б необачно не мати плану Б".
Угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока сказав газеті, що його країна заперечує проти виділення допомоги Україні зі спільного бюджету Євросоюзу та вимагає відкласти переговори про членство до червневих виборів Європарламенту.
"Угорщина не передумає. Не бачу жодного чинника, який би змінив наше принципове рішення", – сказав він.
- 50 млрд євро для України буде обговорюватися цього тижня – 14-15 грудня – на саміті Євросоюзу.
- Перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.
- 5 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс продовжить надавати військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.