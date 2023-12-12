FT: Евросоюз готовит "план Б" из-за блокирования Венгрией денег для Украины
Европейский Союз готовит запасной план на случай, если Венгрия не передумает и не откажется от вето на четырехлетний план помощи Украине в размере 50 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
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Эти переговоры конфиденциальны и предусматривают экстренное финансирование для Украины "на срок не менее года" от остальных 26 стран Евросоюза – без Венгрии.
Такой вариант будет сложнее и дороже, но, как сказал один из собеседников издания: "Было бы неразумно не иметь плана Б".
Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сказал газете, что его страна возражает против выделения помощи Украине из общего бюджета Евросоюза и требует отложить переговоры о членстве до июньских выборов Европарламента.
"Венгрия не передумает. Не вижу ни одного фактора, который изменил бы наше принципиальное решение", — сказал он.
- 50 млрд евро для Украины будет обсуждаться на этой неделе – 14-15 декабря – на саммите Евросоюза.
- Перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры – Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров – провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
- 5 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.