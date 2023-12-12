FT: Евросоюз готовит "план Б" из-за блокирования Венгрией денег для Украины

Правительство Виктора Орбана не отказывается от вето на выделение финансовой помощи Украине из общего бюджета Евросоюза

Фото: EPA / Noemi Bruzak

Европейский Союз готовит запасной план на случай, если Венгрия не передумает и не откажется от вето на четырехлетний план помощи Украине в размере 50 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Эти переговоры конфиденциальны и предусматривают экстренное финансирование для Украины "на срок не менее года" от остальных 26 стран Евросоюза – без Венгрии.



Такой вариант будет сложнее и дороже, но, как сказал один из собеседников издания: "Было бы неразумно не иметь плана Б".

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сказал газете, что его страна возражает против выделения помощи Украине из общего бюджета Евросоюза и требует отложить переговоры о членстве до июньских выборов Европарламента.

"Венгрия не передумает. Не вижу ни одного фактора, который изменил бы наше принципиальное решение", — сказал он.