Фон дер Ляйен подтвердила: ЕС из-за вето Орбана готовит "план Б" по финансированию Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский Союз готовит запасной план из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана на четырехлетний план помощи Украине в размере 50 млрд евро. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники писала, что переговоры велись конфиденциально и предусматривали экстренное финансирование для Украины "не менее года" от остальных 26 стран Евросоюза – без Венгрии.
"Теперь 26 государств-членов подтвердили ключевые приоритеты, первым из которых является поддержка Украины, и согласились предоставить дополнительное финансирование для их выполнения", – сказала Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза 15 декабря.
Соглашение, по ее словам, также решает обеспокоенность государств-членов, связанную с их национальными бюджетными ограничениями, и предусматривает перераспределение средств.
"Эта комбинация – перераспределение и новое финансирование – требовала тяжелого выбора. Мы сделали этот выбор. Но, к сожалению, вчера нам не удалось достичь единодушия. Венгрия не смогла поддержать. В начале года нас ждет следующая встреча. Мы, как Комиссия, используем время до встречи, чтобы убедиться, что бы ни случилось на следующем саммите ЕС, у нас будет оперативное решение", – добавила Фон дер Ляйен.
Европейская комиссия выделит Украине еще 1,5 млрд евро в ближайшие дни в рамках действующих договоренностей, заявила она. По словам президента ЕК, эти средства позволят Киеву создать финансовую подушку в начале 2024 года до выделения основных средств из пакета в размере 50 млрд евро.
- Перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
- 5 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.