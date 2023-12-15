Фон дер Ляйен подтвердила: ЕС из-за вето Орбана готовит "план Б" по финансированию Украины

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европейский Союз готовит запасной план из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана на четырехлетний план помощи Украине в размере 50 млрд евро. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

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Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники писала, что переговоры велись конфиденциально и предусматривали экстренное финансирование для Украины "не менее года" от остальных 26 стран Евросоюза – без Венгрии.

"Теперь 26 государств-членов подтвердили ключевые приоритеты, первым из которых является поддержка Украины, и согласились предоставить дополнительное финансирование для их выполнения", – сказала Фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза 15 декабря.

Соглашение, по ее словам, также решает обеспокоенность государств-членов, связанную с их национальными бюджетными ограничениями, и предусматривает перераспределение средств.

"Эта комбинация – перераспределение и новое финансирование – требовала тяжелого выбора. Мы сделали этот выбор. Но, к сожалению, вчера нам не удалось достичь единодушия. Венгрия не смогла поддержать. В начале года нас ждет следующая встреча. Мы, как Комиссия, используем время до встречи, чтобы убедиться, что бы ни случилось на следующем саммите ЕС, у нас будет оперативное решение", – добавила Фон дер Ляйен.

Европейская комиссия выделит Украине еще 1,5 млрд евро в ближайшие дни в рамках действующих договоренностей, заявила она. По словам президента ЕК, эти средства позволят Киеву создать финансовую подушку в начале 2024 года до выделения основных средств из пакета в размере 50 млрд евро.