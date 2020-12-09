Почти 500 финансовых компаний в Украине существуют только "на бумаге" – Рожкова

В Украине зарегистрированы порядка 2 000 финансовых компаний. Более 25% из них или почти 500 компаний – неактивные, существуют лишь "на бумаге". Об этом сказала в интервью Интерфакс-Украина первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

"Это не спячка, и даже не летаргический сон. Они не планируют работать с клиентами. В каждом сегменте их от 14% до 35%", – уточнила Рожкова.

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По ее словам, часть из неактивных (170 компаний) зарегистрирована на временно оккупированных территориях.

"Законодательство не позволяет нам аннулировать их лицензии и исключить из реестра. Новым проектом закона о финансовых услугах мы этот пробел закроем. Вторая часть компаний не подают отчетность, или их отчетность свидетельствует, что они не ведут деятельности", – подчеркнула Рожкова.

1 июля 2020 года вступил в силу закон о сплите, который предусматривает ликвидацию Нацфинуслуг и разделение ее полномочий между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В НБУ ранее заявляли, что на небанковские финучреждения жалуются в три раза чаще, чем на банки.

По данным НБУ, на 30 ноября 2020 года в Украине действовало 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. Финансовый рынок в цифрах тут.

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Юрий Тарасовский

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