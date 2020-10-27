Как банковский сектор переживает пандемию COVID-19? Вторая часть большого разговора с Катериной Рожковой

Очень может быть, что это последнее интервью Катерины Рожковой в качестве первой заместительницы главы НБУ и точно последнее в статусе "главной по банкам".

На прошлой неделе из-под ее руководства был выведен блок банковского надзора, который Рожкова курировала с 2015 года. Теперь он находится в вертикали нового главы Нацбанка – Кирилла Шевченко.

Корреспондент LIGA.net встретился с Рожковой накануне этих изменений. Первая часть интервью была посвящена выговору, который Совет НБУ, включая Шевченко, объявил Рожковой и другому зампреду Дмитрию Сологубу, и их возможному увольнению.

Сейчас – главные тезисы из рассказа Рожковой о ситуации в банковском секторе.

О смягчении требований НБУ

Мы расширили возможность использования, так называемого портфельного подхода при оценке рисков, который давно используется в кредитовании физлиц. В случае с заемщиками-юрлицами речь идет о небольших кредитах, когда заведомо понятно, что один дефолт не способен "убить" весь банк.

НБУ позволит оценивать и администрировать риски не по каждому клиенту, что долго и дорого, а по массиву однотипных заемщиков. В такие портфели можно включать все кредиты, сумма которых не превышает 0,1% от основного капитала банка. Раньше ограничение составляло 5 млн грн, до этого было 2 млн грн.

В целом, я не считаю это существенным послаблением: это адаптация норм под существующую реальность.

В ближайшее время НБУ выпустит более углубленные подходы к оценке кредитного риска при финансировании инвестпроектов. По стандартному методу такие заемщики (которые, например, намерены построить что-то с нуля) опускаются в самую низкую категорию качества, что неправильно.

Уже расширили залоговый инструментарий при выдаче кредитов рефинансирования: включили муниципальные облигации. Корпоративные тоже готовы рассматривать, но по каждому виду облигаций есть свой уровень риска.

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) начинает свою работу, но пока размер капитала не позволяет ему реализовывать крупные проекты. С другой стороны, мировая практика говорит о том, что такие учреждения должны покрывать риски, которые не могут взять на себя рыночные игроки (банки, страховые и т.п.). Страховка ЭКА может стать для банков дополнительной гарантией при работе с небольшими экспортерами.

В целом мы должны понимать, что кредитные риски – это как рыночная стоимость. Ее можно оценивать как угодно, но от этого она не станет ни больше, ни меньше. Так и риски – они просто есть и никуда со сменой регулирования не деваются.

О влиянии ковид-кризиса

Риски пришли с другой стороны. Часть – со стороны кредитных каникул, то есть приостановки права банков применять штрафные санкции за прострочку. С одной стороны, это нужно. С другой, некоторые заемщики этим манипулируют, чтобы не обслуживать долги. Это сдерживает кредитование. Чтобы как-то сбалансировать ситуацию, банки предлагают не распространять кредитные каникулы на договора, подписанные после введения карантина, что вполне логично. Но для этого нужно менять закон.

На конец года качество кредитного портфеля в системе ухудшится. По нашим оценкам уровень "новых" проблемных кредитов составит 10-15% от кредитного портфеля. Это не связано с оценкой рисков. Банки уже сами выработали свои риск-политики и даже, если завтра мы отменим все требования, у банков все равно останутся иногда довольно жесткие подходы к кредитованию.

Однако, при всей справедливой строгости подходов к оценке рисков, сектор должен адаптировать свои продукты к пост-кризисной реальности. Важно понимать, что финансовое состояние многих заемщиков реально ухудшилось.

Об ипотеке

Среди изменений ближайшего времени – возможность банков учитывать доходы всей семьи при выдаче ипотеки.

Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% – в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года. Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы.

О кредитовании

Розничное кредитование продолжает расти, но темпы снизились с 30 до 9% в год.

Корпоративные портфели сократились. Ситуация с ковид не способствует разворачиванию спроса. В том числе крупных иностранных компаний. С другой стороны, сельское хозяйство и энергетика продолжают кредитоваться, как и кредитовались.

Прибыль банков сократилась. За 9 месяцев 2020 года прибыль 37,7 млрд грн. Это на 22% меньше, чем годом ранее. В прошлом году отчисления в резервы составили 8 млрд грн, в этом году – 21 млрд. Это значит, что банки уже формируют резервы под потери из-за коронакризиса. Также упал спрос на банковские услуги.

О рисках новых банкротств банков

Все сложности, которые есть у некоторых небольших банков, не связаны с COVID-19. Это нерешенные проблемы прошлых лет, серьезные вопросы к их бизнес-моделям.

Есть ли риск, что по банкам будут приняты решения НБУ? Риск есть, но мы не говорим о массовых случаях. Более полная картина будет видна по итогам оценки качества активов и стресс-тестов на 1 января 2021 года.

Одна из серьезных проблем, характерная для части банков – непрофильные активы, которые были приняты на баланс по непогашенным кредитам в прошлые периоды. Их нужно было продавать, но не все с этим справились. С 1 января 2021 года 25% от балансовой стоимости таких активов должны быть покрыты за счет капитала. Не весь объем сразу, но мы хотим, чтобы банки понимали: эту проблему нужно решать.

Банк – это банк, а не компания по управлению активами неизвестного происхождения. Наша инструкция предусматривает, что банк может держать непрофильный актив на балансе в течение года, однако сейчас мы обсуждаем возможность продления этого срока по отдельным видам непрофильных активов. Но в любом случае дальше от них нужно, так или иначе, избавляться.

О госбанках, работе Пышного и Мецгера

Мы надеемся, что Ощадбанку и Укрэксимбанку больше не понадобится докапитализация. Если Эксим работал на грани, то у Ощада был определенный запас.

Старые потери они покрыли, теперь нужно решать вопрос низкой эффективности.

Инструментарий для работы с NPL у них есть. С начала года они списали больше 60 млрд плохих кредитов. На момент утверждения планов в портфелях госбанков было порядка 416 млрд грн NPL. В рамках трехлетнего плана ожидается сокращение на 305 млрд грн.

Оценивать работу главы Укрэксима Евгения Мецгера, на мой взгляд, рано – он работает только полгода. Звонок Зеленского Мецгеру с требованием "реструктуризировать кредиты"? Я считаю правление и набсовет Укрэксима независимыми. Этот звонок состоялся, но никакого влияния на решения банка мы не увидели.

Как можно оценить эпоху Андрея Пышного в Ощадбанке (со 2 ноября глава Ощадбанка Андрей Пышный уходит в отставку, его заменит экс-предправления Пиреус Банка Сергей Наумов. – Ред.)?

Мы можем спорить об элементах бизнес-плана, но это банк, у которого есть стратегия и миссия. Он переоборудовал большое количество старых советских отделений, изменил корпоративную культуру, больше не предлагает клиентам услуги по цене ниже себестоимости, цифровой банкинг работает 24/7. Это современный банк.

Да, ему есть над чем работать. Но то, что было сделано при Пышном, учитывая, что перестройка происходила в период жесточайшего кризиса, – это титаническая работа, ее нельзя не оценить. Он создал фундамент, без которого мы не смогли бы сегодня говорить о повышении эффективности банка.

Почему откладывается вхождение IFC в капитал Укргазбанка? Очень много событий перенеслось из-за введения карантина. Но мы верим, что сделка состоится, ее никто не отменял. Следующие шаги по приватизации других госбанков Минфин тоже отодвинул на более поздние сроки.

О первых выводах СПЛИТ

Всего под надзор НБУ перешло порядка 2000 компаний. Из них – 215 страховых компаний и 327 кредитных союзов.

За три месяца рынок добровольно покинули восемь СК, три кредитных союза и более 20 финкомпаний.

На страховом рынке, по нашим оценкам, 70-80 компаний имеют непрозрачную структуру собственности. Также мы видим определенные связи между СК, кредитными союзами и финкомпаниями, то есть на рынке существуют неофициальные бизнес-группы.

Мы уже опубликовали наши подходы к структурам собственности. После принятия регулирования у компаний будет два месяца, чтобы заявить свои структуры собственности, и еще пять месяцев – чтобы привести их в порядок, если у нас возникнут вопросы.

По страховым также видим примеры манипулирования отчетностью, в том числе с завышенной оценкой недвижимости. Еще один вопрос – создание аналога Фонда гарантирования вкладов для компаний страхования жизни, которые должны стать альтернативой долгосрочным накоплениям граждан.

Проблема кредитных союзов – все решения находятся в руках менеджмента, а не членов союза. Также у них большие проблемы с технологичностью.

Планируем комплексное изменение законодательства: общий закон о финансовых услугах и секторальные изменения для банков, страховых, кредитных союзов и так далее.

По небанковским компаниям, которые занимаются потребительским кредитованием, мы можем говорить примерно о десятке крупных участников рынка, которые имеют понятные и относительно прозрачные бизнес-модели.

Но нам пока сложно даже оценить объемы этого рынка: учитывая, что средний срок кредита составляет одну-две недели (средний чек: 3500 – 5500 грн), понять, какие суммы там оборачиваются, невозможно.

Также у этой части рынка есть проблема с фондированием: закон выписан так, что "финкам" запрещено не только привлекать депозиты, но и кредиты от юрлиц и субординированный долг. Это большая проблема, в том числе, для лизинговых компаний. Мы планируем разрешить им работать с этими видами ресурсов.

В целом, рассчитываем, что на то, чтобы полностью разобраться с этими рынками и привести их в порядок, нам понадобится около года.

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