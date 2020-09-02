На небанковские финучреждения жалуются в три раза чаще, чем на банки – НБУ

Жалоб на небанковские финансовые учреждения поступает в три раза больше, чем на деятельность банков, сообщила на пресс-брифинге начальник управления по защите прав потребителей Национального банка Украины (НБУ) Ольга Лобайчук.

По ее словам, НБУ начинает работу в направлении прозрачности небанковского финрынка, раскрытия информации на сайтах и в рекламе, прежде всего, касающиеся микрофинансовых компаний.

"Для них и всего рынка будут действовать такие же требования, как и вступившие с 1 сентября для банков, но будет это не так быстро их необходимо еще разработать и обсудить с рынком. Кроме того, например, деятельность коллекторских компаний, на которые поступает много жалоб, должна быть урегулирована законом", - заявила представитель НБУ.

До конца года НБУ планирует обсудить с рынком и принять методику эффективного расчета процентной ставки по потребительским кредитам. Следующим этапом будет обсуждение новых требований для финкомпаний по прозрачности информации, которые станут обязательными уже с начала следующего года.

1 июля НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

С 1 сентября заработали новые правила рекламирования для банков, разработанные НБУ 14 мая. Соблюдение банками всех требований будет контролироваться управлением защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. За нарушения банки будут штрафовать на 5100 - 10 200 грн за каждый выявленный случай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.