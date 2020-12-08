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Финансовый рынок в цифрах: сколько в Украине банков, финкомпаний и платежных систем

08.12.2020, 13:24
Финансовый рынок в цифрах: сколько в Украине банков, финкомпаний и платежных систем - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

На 30 ноября 2020 года в Украине действовало 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, в ноябре количество действующих банков не изменилась, количество участников небанковского рынка уменьшилась с 2079 до 2071.

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Небанковский рынок состоит из 191 рискового (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов, 322 (было 324) кредитных союзов, 146 (было 147) лизинговых компаний, 1025 (было 1026) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

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  • 1 июля 2020 года вступил в силу закон о сплите, который предусматривает ликвидацию Нацфинуслуг и разделение ее полномочий между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
  • В НБУ ранее заявляли, что на небанковские финучреждения жалуются в три раза чаще, чем на банки.

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Юрий Тарасовский
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