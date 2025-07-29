Подрыв независимости НАБУ и САП. ЕС угрожает остановить помощь Украине – Европравда

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Европейский Союз по дипломатическим каналам предупредил Киев о риске приостановления финансовой помощи в случае, если Верховная Рада не примет решения, полностью отменяющие нормы скандального законопроекта №12414. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько источников в парламенте, правительстве, а также в структурах ЕС.

В Брюсселе готовятся к сценарию, при котором 31 июля во время голосования депутаты или не примут ни один из предложенных законопроектов для восстановления независимости НАБУ и САП, или же внесут правки, делающие это восстановление неполным.

Как отмечает Экономическая правда, еще 24 июля представители ЕС сообщили вице-премьеру Юлии Свириденко, что Евросоюз "приостанавливает выделение всей финансовой помощи Украине". Один из собеседников объяснил, что "все поставили на паузу до исправления ситуации".

Европейский чиновник, причастный к переговорам, подтвердил Европейской правде: "Да, действительно ЕС предупредил Киев. Если не будет принят закон – кредиты по программе ERA (за счет доходов от замороженных активов РФ) прекратятся. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ".

Впрочем, по данным издания, не ожидается замораживания средств в рамках программы Ukraine Facility, хотя Киев уже получил четвертый транш в уменьшенном объеме – 3,05 млрд евро вместо ожидаемых 4,5 млрд евро. Дальнейшее промедление с реформами может повлечь еще большие сокращения.

Также в ЕС начали поднимать вопрос о выполнении других реформ, в частности – назначение руководителя Бюро экономической безопасности по итогам проведенного конкурса.

В Брюсселе настаивают: Украина должна осознавать последствия, если не отменит "откат" антикоррупционной реформы, что состоялся на прошлой неделе.

25 июля сообщалось, что Украина получит на 1,45 млрд евро меньше финансовой помощи по четвертому траншу ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку Киев не выполнил три из 16 нужных реформ. Среди трех незавершенных реформ одна касается закона о децентрализации, вторая – закона об АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд.