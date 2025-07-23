Еврокомиссар Домбровскис отреагировал на закон о НАБУ и САП: напомнил о финансовой помощи
Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, курирующий финансовую помощь Украине, в комментарии Financial Times назвал НАБУ и САП "крайне важными для программы реформ Украины".
По его словам, эти органы "должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и сохранять доверие общественности".
Он также недвусмысленно связал дальнейшее финансирование с соблюдением демократических стандартов.
"Наша нынешняя финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ и демократического управления. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", – сказал Домбровскис.
- Заявление еврокомиссара прозвучало после событий 21-22 июля, когда сначала у сотрудников НАБУ под предлогом расследования связей с Россией провели массовые обыски, а затем Верховная Рада молниеносно приняла закон, который фактически ставит антикоррупционные органы под контроль генпрокурора.
- Такие действия вызвали протесты в украинских городах и критику со стороны гражданского общества.
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