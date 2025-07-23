Еврокомиссар Домбровскис отреагировал на закон о НАБУ и САП: напомнил о финансовой помощи

В ЕК связали дальнейшее финансирование Украины с соблюдением демократических стандартов

Валдис Домбровскис (Фото: depositphotos.com)

Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, курирующий финансовую помощь Украине, в комментарии Financial Times назвал НАБУ и САП "крайне важными для программы реформ Украины".

По его словам, эти органы "должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и сохранять доверие общественности".

Он также недвусмысленно связал дальнейшее финансирование с соблюдением демократических стандартов.

"Наша нынешняя финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ и демократического управления. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", – сказал Домбровскис.