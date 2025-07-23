Єврокомісар Домбровскіс відреагував на закон про НАБУ і САП: нагадав про фінансову допомогу

У ЄК пов'язали подальше фінансування України з дотриманням демократичних стандартів

Валдіс Домбровскіс (Фото: depositphotos.com)

Єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, в коментарі Financial Times назвав НАБУ і САП "вкрай важливими для програми реформ України".

За його словами, ці органи "повинні працювати незалежно, аби боротися з корупцією та зберігати довіру громадськості".

Він також недвозначно пов'язав подальше фінансування з дотриманням демократичних стандартів.

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – сказав Домбровскіс.