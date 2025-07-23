Єврокомісар Домбровскіс відреагував на закон про НАБУ і САП: нагадав про фінансову допомогу
Єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, в коментарі Financial Times назвав НАБУ і САП "вкрай важливими для програми реформ України".
За його словами, ці органи "повинні працювати незалежно, аби боротися з корупцією та зберігати довіру громадськості".
Він також недвозначно пов'язав подальше фінансування з дотриманням демократичних стандартів.
"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – сказав Домбровскіс.
- Заява єврокомісара пролунала після подій 21-22 липня, коли спочатку у працівників НАБУ під приводом розслідування зв'язків із Росією провели масові обшуки, а потім Верховна Рада блискавично ухвалила закон, що фактично ставить антикорупційні органи під контроль генпрокурора.
- Такі дії викликали протести в українських містах та критику з боку громадянського суспільства.
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