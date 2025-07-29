Підрив незалежності НАБУ і САП. ЄС погрожує зупинити допомогу Україні – Європейська правда

ЄС попередив Україну про зупинку фінансування у разі провалу голосування за законопроєкти, що мають гарантувати роботу антикорупційних органів

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Європейський Союз через дипломатичні канали попередив Київ про ризик призупинення фінансової допомоги у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить рішення, які повністю скасують норми скандального законопроєкту №12414. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на кілька джерел у парламенті, уряді, а також у структурах ЄС.

У Брюсселі готуються до сценарію, за якого 31 липня під час голосування депутати або не ухвалять жодного із запропонованих законопроєктів для відновлення незалежності НАБУ і САП, або ж внесуть правки, що зроблять це відновлення неповним.

Як зазначає Економічна правда, ще 24 липня представники ЄС повідомили віцепрем’єрці Юлії Свириденко, що Євросоюз "призупиняє виділення всієї фінансової допомоги Україні". Один зі співрозмовників пояснив, що "все поставили на паузу до виправлення ситуації".

Європейський посадовець, дотичний до перемовин, підтвердив Європейській правді: "Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за програмою ERA (коштом прибутків від заморожених активів РФ) припиняться. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ".

Утім, за даними видання, не очікується заморожування коштів у межах програми Ukraine Facility, хоча Київ уже отримав четвертий транш у зменшеному обсязі – 3,05 млрд євро замість очікуваних 4,5 млрд євро. Подальше зволікання з реформами може спричинити ще більші скорочення.

Також у ЄС почали порушувати питання щодо виконання інших реформ, зокрема – призначення керівника Бюро економічної безпеки за підсумками проведеного конкурсу.

У Брюсселі наполягають: Україна має усвідомлювати наслідки, якщо не скасує "відкат" антикорупційної реформи, що відбувся минулого тижня.

25 липня повідомлялося, що Україна отримає на 1,45 млрд євро менше фінансової допомоги за четвертим траншем ЄС у межах механізму Ukraine Facility, оскільки Київ не виконав три з 16 потрібних реформ. Серед трьох незавершених реформ одна стосується закону про децентралізацію, друга – закону щодо АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.