Подсанкционным компаниям придется платить налоги, несмотря на заблокированные счета: закон

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 10 августа, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6529 с изменениями в закон о санкциях, сообщил его автор Даниил Гетманцев из Слуги народа.

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Законопроект предусматривает, что санкции больше не будут распространяться на операции по уплате налогов, сборов, единого социального взноса и налогового долга. Соответственно, банки будут обязаны принимать платежные поручения об уплате налогов и сборов, а государство не будет терять доходы бюджета.



Также депутаты прописали дополнительные виды ограничений в рамках санкций:

- аннулирование лицензий в сфере производства и обращения алкоголя и сигарет;

– отказ/остановка в возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налогов и сборов, единого социального взноса, пени, штрафов;

– отказ в предоставлении рассрочки налогового долга или перенесении сроков уплаты рассроченных сумм;

– Остановка/отказ в предоставлении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Подсанкционные компании не смогут находиться на упрощенной системе налогообложения.

Закон вступает в силу одновременно с запуском публичного государственного реестра санкций.