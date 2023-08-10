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Подсанкционным компаниям придется платить налоги, несмотря на заблокированные счета: закон

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:09
Подсанкционным компаниям придется платить налоги, несмотря на заблокированные счета: закон - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 10 августа, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6529 с изменениями в закон о санкциях, сообщил его автор Даниил Гетманцев из Слуги народа.

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Законопроект предусматривает, что санкции больше не будут распространяться на операции по уплате налогов, сборов, единого социального взноса и налогового долга. Соответственно, банки будут обязаны принимать платежные поручения об уплате налогов и сборов, а государство не будет терять доходы бюджета.

Также депутаты прописали дополнительные виды ограничений в рамках санкций:

- аннулирование лицензий в сфере производства и обращения алкоголя и сигарет;
– отказ/остановка в возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налогов и сборов, единого социального взноса, пени, штрафов;
– отказ в предоставлении рассрочки налогового долга или перенесении сроков уплаты рассроченных сумм;
– Остановка/отказ в предоставлении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Подсанкционные компании не смогут находиться на упрощенной системе налогообложения.

Закон вступает в силу одновременно с запуском публичного государственного реестра санкций.

Андрей Водяный
верховная радасанкцииналоги
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