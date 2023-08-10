Подсанкционным компаниям придется платить налоги, несмотря на заблокированные счета: закон
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 10 августа, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6529 с изменениями в закон о санкциях, сообщил его автор Даниил Гетманцев из Слуги народа.
Также депутаты прописали дополнительные виды ограничений в рамках санкций:
- аннулирование лицензий в сфере производства и обращения алкоголя и сигарет;
– отказ/остановка в возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм налогов и сборов, единого социального взноса, пени, штрафов;
– отказ в предоставлении рассрочки налогового долга или перенесении сроков уплаты рассроченных сумм;
– Остановка/отказ в предоставлении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.
Подсанкционные компании не смогут находиться на упрощенной системе налогообложения.
Закон вступает в силу одновременно с запуском публичного государственного реестра санкций.
- В последний раз Украина вводила санкции 5 июля 2023 года, под них попали юридические лица российской группы "Альфа", в том числе акционеры Сенс Банка.
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