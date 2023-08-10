Підсанкційним компаніям доведеться платити податки, попри заблоковані рахунки: закон

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 10 серпня, ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №6529 зі змінами до закону про санкції, повідомив його автор Данило Гетманцев зі Слуги народу.

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Законопроєкт передбачає, що санкції більше не поширюватимуться на операції зі сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску та податкового боргу. Відповідно, банки будуть зобов'язані приймати платіжні доручення про сплату податків і зборів, а держава не буде втрачати доходи бюджету.

Також депутати прописали додаткові види обмежень у межах санкцій:

- анулювання ліцензій у сфері виробництва та обігу алкоголю і сигарет;

- відмова/зупинення у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум податків та зборів, єдиного соціального внеску, пені, штрафів;

- відмова в наданні розстрочення податкового боргу чи перенесенні строків сплати розстрочених сум;

- зупинення/відмова в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Підсанкційні компанії не матимуть права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Закон набирає чинності одночасно із запуском публічного державного реєстру санкцій.