Польша предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро
17.09.2020, 17:47
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Фото: Wojciech Olkusnik / ЕРА)
Польша предлагает Евросоюзу создать фонд помощи Беларуси на сумму не менее 1 млрд евро. Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Это предложение вынесут на саммит министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе.
"Фонд действительно должен быть значительным. Он поможет стабилизировать беларускую экономику, улучшить ожидания инвесторов", - заявил Моравецкий.
Ранее руководство Польши объявило, что представит план Маршалла для Беларуси. Меры экономической поддержки могут быть предоставлены в случае проведения повторных выборов президента согласно демократическим принципам.
- В августе Нацбанк Беларуси потратил 15% золотовалютных резервов на поддержку местного рубля.
- Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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