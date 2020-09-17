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Польша предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро

17.09.2020, 17:47
Польша предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро - Фото
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Фото: Wojciech Olkusnik / ЕРА)

Польша предлагает Евросоюзу создать фонд помощи Беларуси на сумму не менее 1 млрд евро. Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Это предложение вынесут на саммит министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе.

"Фонд действительно должен быть значительным. Он поможет стабилизировать беларускую экономику, улучшить ожидания инвесторов", - заявил Моравецкий.

Ранее руководство Польши объявило, что представит план Маршалла для Беларуси. Меры экономической поддержки могут быть предоставлены в случае проведения повторных выборов президента согласно демократическим принципам. 

  • В августе Нацбанк Беларуси потратил 15% золотовалютных резервов на поддержку местного рубля.
  • Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

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Сергей Чигирь
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