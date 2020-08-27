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Россия рефинансирует $1 млрд госдолга Беларуси - Лукашенко

27.08.2020, 16:38
Россия рефинансирует $1 млрд госдолга Беларуси - Лукашенко - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

 "Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о рефинансировании госдолга перед Россией уже в этом году.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - заявил Лукашенко.

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Сергей Чигирь
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