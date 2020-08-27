Россия рефинансирует $1 млрд госдолга Беларуси - Лукашенко

Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что речь идет о рефинансировании госдолга перед Россией уже в этом году.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - заявил Лукашенко.

13 августа государственные облигации республики Беларусь обвалились на Московской бирже на фоне новостей о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения против страны санкций.

25 августа Нацбанк Беларуси приостанавливает до 15 сентября 2020 года проведение операций поддержки ликвидности банков в форме кредитов овернайт дефицита ликвидности в банковской системе. В Центробанке пошли на эти меры из-за угрозы обвала местного рубля.

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Сергей Чигирь

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