Россия рефинансирует $1 млрд госдолга Беларуси - Лукашенко
27.08.2020, 16:38
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)
Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
"Мы договорились с Президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.
Он уточнил, что речь идет о рефинансировании госдолга перед Россией уже в этом году.
"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - заявил Лукашенко.
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