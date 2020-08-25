Нацбанк Беларуси идет на крайние меры из-за угрозы обвала местного рубля

Нацбанк Беларуси приостанавливает до 15 сентября 2020 года проведение операций поддержки ликвидности банков в форме кредитов овернайт. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление центробанка.

"На фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября", - говорится в заявлении.

Таким образом, поддержка будет осуществляться в более ограниченном режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций в случае реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

13 августа государственные облигации республики Беларусь обвалились на Московской бирже на фоне новостей о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения против страны санкций.

14 августа м инистры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих.

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Сергей Чигирь

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