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Поступления от таможни в августе оказались на 20% меньше плана

Поступления от таможни в августе оказались на 20% меньше плана
03.09.2019, 17:47

В целом бюджет недополучил 9% доходов за август

Доходы госбюджета в августе составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя.

Таможня принесла в августе 25,21 млрд грн, что на 19,6% ниже ожидаемого уровня и на 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период.

Налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с незначительным перевыполнением плана в 0,9%.

Недовыполнение плана по Госфискальной службе в августе составило 11,1%, за восемь месяцев - 4,2%.

Возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с июльских 10,4 млрд грн до 11,35 млрд грн в августе.

Доходы местных бюджетов в августе выросли на 16,2% по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого - 26,2 млрд грн. За восемь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану - 182,98 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили почти 22 млрд грн, что на 20,2% больше, чем в прошлом году, а по итогам 8 месяцев они выросли на 21,7% - до 176,55 млрд грн.

В целом в январе-августе доходы государственного бюджета составили 671,73 млрд грн, что на 4,5% меньше ожидаемого показателя и на 10,6% больше прошлогоднего.

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы. Завершение процесса ее создания ожидается в сентябре.
  • Впервые за два года бизнес увидел улучшения в работе таможни.
  • Глава государства Владимир Зеленский в программе "100 дней президента Украины" заявил о снижении уровня контрабанды в разы. "Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы, уменьшилась контрабанда... Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу - ну возьмите, ну пойдите. Все боятся", - сказал Зеленский.
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