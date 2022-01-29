"Причинить максимальную боль Кремлю". WSJ узнала о планах США по санкциям против России

Белый дом сужает свои цели по экономическим санкциям против России в случае вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента США хочет ударить по крупным российским банкам, государственным компаниям и импорту, который необходим России.

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По словам представителей администрации, планируемые действия находятся в стадии завершения и не имеют аналогов в последние десятилетия в отношении РФ.

Один из чиновников заявил, что на данный момент исключены санкции на экспорт нефти и природного газа или отключение России от SWIFT.

Окончательные решения еще не приняты, однако потенциальные цели включают несколько крупнейших российских банков, принадлежащих РФ, таких, как банк ВТБ, запрет на любую торговлю новыми выпусками российских суверенных долговых обязательств и применение мер экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника.

"Мы начнем с максимума и останемся на высоком уровне, чтобы причинить максимальную боль Кремлю", — сказал второй чиновник.

27 января стало известно, что Европейский центробанк предупредил кредитные организации, занимающиеся операциями в России, чтобы они были готовы к возможному введению санкций против РФ. Наибольшие риски существуют для таких банков как американский Citigroup, французский Societe Generale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit.

26 января агентство Reuters сообщило, что американские компании, ведущие бизнес в России, попросили вводить санкции осторожно .

Германия настаивает не включать в пакет возможных санкций против России ограничения для энергетического сектора, если будут приняты меры по блокированию доступа российских банков к операциям в долларах.

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Наталия Софиенко

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