Программный РРО оказался нужным только финансовым компаниям. Итоги первого месяца работы
За первый месяц работы бесплатного фискального приложения от Государственной налоговой службы зарегистрировали и применили программный регистратор расчетных операций (ПРРО) 399 компаний, которые зарегистрировали 32 000 ПРРО. Об этом сообщает министерство финансов.
Более 95% зарегистрированных в августе программных РРО используются финансовыми компаниями, уточняет министерство.
За предыдущий месяц через ПРРО фискализировано 12 млн чеков.
"Такие статистические данные за месяц работы ПРРО говорят о готовности бизнеса работать в легальном поле и показывать свои реальные доходы", - говорится в сообщении Минфина.
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С 1 августа вступили в силу нормы, регулирующие внедрение программного РРО без расширения сферы их применения. Иными словами, бизнесу не обязательно переходить на ППРО, если он пользуется классическим РРО.
С 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным для некоторых видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей. С 1 апреля РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
"Принимая во внимание, что нормы обязательной фискализации вступят в силу через пять месяцев после запуска ПРРО, у всех есть возможность провести апробацию новейших моделей РРО", - сообщает Минфин.
- 8 июля Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне.
- 17 июля ФОПам предложили тестировать новый РРО, который будет обязательным.
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