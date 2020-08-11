Минфин ответил на пять самых часто задаваемых вопросов по РРО/ПРРО

Заместитель министра финансов Светлана Воробей в еженедельной рубрике #ЗапитайМінфін ответила на пять вопросов об использовании регистратора расчетных операций (РРО). Вопросы получены от предпринимателей. Министерство выбрало наиболее часто задаваемые. Ответы опубликованы на страничке минфина в Facebook.

Как отделить тех, кто никогда не сможет достичь оборота в 5 млн грн в год и для которых РРО не имеет смысла, от тех, кто потенциально может превышать лимиты и имеет необходимость в контроле/РРО?

Большинство ФОП-плательщиков единого налога -84% - за 2019 год задекларировали меньше 1 млн грн дохода, 1,8% - дохода выше 4 млн грн.

Применение РРО не является обязательным для наиболее массового сегмента налогоплательщиков первой группы упрощенной системы налогообложения, а также для 2-4 групп с доходами до 1 млн грн.

Необходимо ли с 1 августа 2020 года вводить в РРО остатки не подакцизных товаров, которые продаются, а также количество товаров из доходных накладных?

Программированию подлегают все товары, как акцизные, так и не акцизные, согласно п.11 ст. 3 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговле, общественного питания и услуг".

Когда отменят тотальную фискализацию ФОП?

На сегодняшний день законодательными актами не предусмотрена "тотальная фискализация". Для наиболее массового сегмента налогоплательщиков первой группы упрощенной системы налогообложения применение РРО/ПРРО остается добровольным, а не обязательным.

Работаю с клиентами только онлайн, оплату получаю только в безналичной форме. Как быть с РРО и кэш-беком, если клиенты меня видят только в мониторе?

Вопрос требует уточнения относительно деятельности, которая ведется. Но, в ст. 9 закона о РРО, а также в п.61 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины перечислены особенности, когда РРО/ПРРО не применяется.

Какова позиция минфина о законопроектах №3853-1, №3853-2, предполагающие "тотальную фискализацию"?

Законопроекты не поддержаны в предложенной редакции. Они требуют доработки.

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Роман Брыль

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