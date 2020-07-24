Небанковские терминалы могут отключить из-за РРО. Рынок просит переходный период

С 1 августа в Украине могут прекратить работу 40 тысяч программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) или платежных терминалов, принадлежащих финансовым компаниям. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Небанковские финансовые учреждения".

В соответствии с нормами закона "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", все программно-технические комплексы самообслуживания, осуществляющие перевод средств, должны быть фискализированы.

То есть по результатам всех операций, осуществляемых ими, потребителю должен выдаваться фискальный чек, который также должен регистрироваться в Государственной налоговой службе.

"Однако по состоянию на 20 июля ГНС не предоставила участникам рынка реально работоспособного протокола обмена данными, который позволил бы выполнить требования закона. Учитывая тот факт, что разработка соответствующих программных решений, которые бы позволили наладить отправку и регистрацию фискальных чеков на серверы ГНС, займет некоторое время, а разворачивание обновлений на крупных сетях ПТКС требует нескольких дней, выполнить требование закона в сложившейся ситуации невозможно", - подчеркивают в ассоциации.

В ходе "круглого стола", проведенного с участием представителей бизнеса и ГНС, налоговики признали, что существующий протокол взаимодействия (API) неработоспособен. При этом в Налоговой службе заверили, что в понедельник, 13 июля, будет представлено обновленное программное решение. Однако до настоящего времени такое решение не представлено.

"Ситуация усугубляется тем, что вопреки здравому смыслу ГНС требует применение отдельной квалифицированной электронной подписи или электронной печати для каждого терминала самообслуживания как точки продаж. Руководствуясь тем, что аналогичное требование установлено для торговых операций", - добавили в ассоциации.

Это означает, что финансовым компаниям в сжатые сроки необходимо будет получить в Налоговой около 40 тысяч электронных печатей. И хотя в ГНС ранее заявляли о запуске инструмента пакетной выдачи печатей, в силу сложившихся обстоятельств проверить ее работоспособность бизнес до сих пор не мог.

Ассоциация "Небанковские финансовые учреждения" подчеркивает, что участники рынка не смогут выполнить требования законодательства по причине отсутствия работоспособных программных решений.

В связи с этим ассоциация призывает Министерство финансов, Офис президента, Верховную Раду обратить внимание на сложившуюся ситуация и принять меры по решению возникшей проблемы.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, переносить срок запуска программных РРО Верховная Рада не станет.

"Это означает, что с 1 августа 2020 года во избежание прямого нарушения норм закона финансовые компании должны будут остановить работу всех ПТКС, общее количество которых в Украине составляет более 40 тыс. единиц. Такое решение неизбежно вызовет социальное напряжение, поскольку ежедневно ПТКС проводят несколько миллионов операций по переводу средств от частных лиц в качестве оплаты за услуги мобильной связи, интернет, коммунальные услуги и так далее", - отмечают в ассоциации.

Среди возможных вариантов решения возникшей проблемы ассоциация "Небанковские финансовые учреждения" называет:

- перенос сроков обязательной фискализации ПТКС;

- усиление рабочей группы Налоговой в части разработки программного решения для ПТКС;

- временный пересмотр штрафных санкций за нарушение порядка фискализации расчетных операций для небанковских финучреждений, которые составляют 100% от суммы проведенных операций.

В апреле 2020 года в НБУ пояснили новые правила пополнения карт через платежные терминалы.

Также в апреле ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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