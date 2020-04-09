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ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах

ПриватБанк отказался от обязательных чеков в POS-терминалах
09.04.2020, 11:50

По предварительным расчетам банка, отказ от чеков позволит экономить до 2 млн грн в месяц

ПриватБанк отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах после консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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При этом уточняют, что печатать чек можно только в случае, если документ необходим продавцу или покупателю. В частности, если у приобретенного товара есть срок гарантийного обслуживания. 

В ПриватБанке отмечают, что отказ от обязательной печати чеков позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от ненужных чеков, будет способствовать сохранению экологии, а в условиях карантина минимизирует физический контакт между продавцом и покупателем.

"По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен в год", - говорится в сообщении.

По данным ПриватБанка, в марте в эквайринговой сети банка прошло около 100 млн операций с изданием двух чеков одновременно. При этом фактическая потребность в документе была примерно в 5 млн операций, когда чек необходим, например, при приобретении товара с гарантией.

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В ПриватБанке напоминают, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно легко получить.

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Анна Андреева
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ПриватБанк POS-терминал чек
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