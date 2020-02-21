В Кабмине призывают бизнес не хранить бумажные чеки и отчеты

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал предпринимателей не сохранять бумажные чеки POS-терминалов и бумажные Z-отчеты с кассового аппарата. Об этом он написал у себя в соцсетях.

По словам Дубилета, в НБУ, налоговой службе и Минфине ему сообщили, что бумажные чеки POS-терминалов предпринимателям хранить не нужно.

"Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда", - заявил он.

"Дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - подчеркнул министр.