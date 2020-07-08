Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне
Министерство финансов завершило процедуру регистрации всех необходимых правовых документов для запуска нового программного обеспечения регистратора расчетных операций (РРО). Об этом говорится на сайте Минфина.
В частности, утвержден порядок регистрации, ведения реестра и применения программах РРО. Также определен диапазон, выдача, резервирование, использование фискальных номеров, которые присваивается электронным расчетным документам во время работы программных РРО в режиме офлайн, говорится в сообщении.
Минфин усовершенствовал форму и содержание расчетных документов, утвердил новую форму расчетного документа для операций по выдаче наличности держателям электронных платежных средств, ввел функцию определения штрих кодов товаров.
Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и простым функционалом для ответственных налогоплательщиков, убеждает министерство.
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С первого августа новое приложение РРО будет доступно для свободного скачивания.
Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей будет обязательным с первого января 2021 года.
- 8 июня глава налоговой службы Алексей Любченко назвал сырым программное обеспечения для "РРО в смартфоне". Ранее в налоговой обещали показать прототип "РРО в смартфоне" до февраля 2020-го. В ведомстве ожидали, что в апреле бизнес сможет начать его использовать.
- В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать все ФОПы, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога.
- ГНС разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов в апреле 2019-го.
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