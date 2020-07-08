Минфин заявил, что готов к запуску РРО в смартфоне

Министерство финансов завершило процедуру регистрации всех необходимых правовых документов для запуска нового программного обеспечения регистратора расчетных операций (РРО). Об этом говорится на сайте Минфина.

В частности, утвержден порядок регистрации, ведения реестра и применения программах РРО. Также определен диапазон, выдача, резервирование, использование фискальных номеров, которые присваивается электронным расчетным документам во время работы программных РРО в режиме офлайн, говорится в сообщении.

Минфин усовершенствовал форму и содержание расчетных документов, утвердил новую форму расчетного документа для операций по выдаче наличности держателям электронных платежных средств, ввел функцию определения штрих кодов товаров.

Программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и простым функционалом для ответственных налогоплательщиков, убеждает министерство.

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С первого августа новое приложение РРО будет доступно для свободного скачивания.

Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физлиц-предпринимателей будет обязательным с первого января 2021 года.

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Роман Брыль

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