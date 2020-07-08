Софт для "РРО в смартфоне" оказался сырым - глава налоговой
Запланированная на 1 августа тотальная фиксализация может не состояться. Программисты ГНС работает над созданием обновленной версии ПО
Програмное обеспечение для запуска тотальной фискализации с 1 августа 2020 года, которое позволило бы предпринимателям выдавать фискальные чеки с помощью смартфонов, пока не готово. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
"Мы делаем все для запуска с 1 августа, но ситуация сложная. Бесплатное программное решение к 1 августа тестируется. Когда я пришел в ГНС, то увидел, что сервера для приема информации нет, нормального программного обеспечения – тоже. Тот софт, который презентовало прошлое руководство – это очень сырая версия. С рынка мы получили массу нареканий по фискальному чеку", - сказал Любченко.
По его словам, сейчас группа программистов "круглосуточно работает над созданием обновленной версии ПО".
Читайте также: Зеленский согласился, что реформа Налоговой - не панацея: глава ГНС Алексей Любченко
- Ранее в налоговой обещали показать прототип "РРО в смартфоне" до февраля 2020-го. В ведомстве ожидали, что в апреле бизнес сможет начать его использовать.
- В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать все ФОПы, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога.
- ГНС разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов в апреле 2019-го.
- Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь, о налоговых изменениях для ФОПов – здесь.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии