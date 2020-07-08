Софт для "РРО в смартфоне" оказался сырым - глава налоговой

Запланированная на 1 августа тотальная фиксализация может не состояться. Программисты ГНС работает над созданием обновленной версии ПО

Програмное обеспечение для запуска тотальной фискализации с 1 августа 2020 года, которое позволило бы предпринимателям выдавать фискальные чеки с помощью смартфонов, пока не готово. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Мы делаем все для запуска с 1 августа, но ситуация сложная. Бесплатное программное решение к 1 августа тестируется. Когда я пришел в ГНС, то увидел, что сервера для приема информации нет, нормального программного обеспечения – тоже. Тот софт, который презентовало прошлое руководство – это очень сырая версия. С рынка мы получили массу нареканий по фискальному чеку", - сказал Любченко.

По его словам, сейчас группа программистов "круглосуточно работает над созданием обновленной версии ПО".

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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