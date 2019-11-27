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Налоговая покажет прототип "РРО в смартфоне" до февраля

Налоговая покажет прототип "РРО в смартфоне" до февраля
27.11.2019, 16:03

Бизнес сможет начать использовать "кассовые аппараты в смартфонах" уже весной

Государственная налоговая служба представит прототип бесплатной программы регистратора расчетных операций (РРО) в смартфоне до феврале 2020 года, а с 19 апреля бизнес сможет начать его использовать. Об этом рассказал глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями IT-компаний, пишет AIN.

"К февралю 2020 года налоговая должна представить прототип бесплатной программы - РРО в смартфоне. 19 января - опубликовать нормативку о нем (которую можно использовать как ТЗ). С 19 апреля 2020 года бизнес сможет перейти на электронные РРО", - отмечает издание.

По словам Верланова, как и заявлялось ранее, любой программист сможет создать собственную версию программного РРО.

"Мы делаем открытое API, любой вендор может создать свой продукт и продать его на рынок как электронный РРО", - подчеркнул Верланов.

  • 17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
  • Бизнесменам разрешили использовать программные РРО в дополнение к аппаратным. По сути это софт, который можно установить на гаджет торговца по тому же принципу, что и обычные приложения на смартфон. Программный РРО будет выдавать электронный чек и передавать информацию о каждой операции на сервер фискалов.
  • Представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес

Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>

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