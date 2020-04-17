Противодействие пандемии. США выделят Украине более $9 млн

США предоставят Украине дополнительную помощь в $9,1 млн для противодействия пандемии COVID19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины.
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Отмечается, что средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID).
Деньги предусмотрены на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, техническую поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.
"Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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