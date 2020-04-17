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Противодействие пандемии. США выделят Украине более $9 млн

Противодействие пандемии. США выделят Украине более $9 млн
17.04.2020, 10:56

Деньги предназначены на подготовку лабораторных систем, диагностику заболевания, техническую поддержку мероприятий по профилактике и лечению COVID-19

США предоставят Украине дополнительную помощь в $9,1 млн для противодействия пандемии COVID19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины.

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Отмечается, что средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID).

Деньги предусмотрены ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, техническую поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

"Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

  • Ранее США выделили целевой помощи Украине в $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.
  • 7 апреля президент Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США возможности получения кредита для стабилизации экономики.

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Анна Андреева
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usaid помощь сша коронавирус
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