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Зеленский обсудил с госсекретарем США возможность получения кредита

Зеленский обсудил с госсекретарем США возможность получения кредита
07.04.2020, 09:54

Президент Зеленский поблагодарил США за помощь на борьбу с коронавирусом и обсудил возможность получения кредита для стабилизации экономики

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий для стабилизации экономики. Об этом сообщает Офис президента.

Такую помощь Офис президента рассматривает как дополнительную к тем ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров.

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Зеленский также поблагодарил США за выделение целевой помощи Украине в $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.

Он выразил поддержку США в борьбе с эпидемией и пожелал американцам скорейшего выздоровления.

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Марина Кучук
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МВФ Майк Помпео помощь США Украине
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