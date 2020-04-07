Зеленский обсудил с госсекретарем США возможность получения кредита

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий для стабилизации экономики. Об этом сообщает Офис президента.

Такую помощь Офис президента рассматривает как дополнительную к тем ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров.

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Зеленский также поблагодарил США за выделение целевой помощи Украине в $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.

Он выразил поддержку США в борьбе с эпидемией и пожелал американцам скорейшего выздоровления.

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