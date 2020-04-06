К "антиколомойскому" законопроекту подали свыше 13000 правок: известны их авторы

Ко второму чтению законопроекта №2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков (так называемый “антиколомойский” закон), подано свыше 13 000 поправок. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

“Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6000 поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок. И это еще не все правки пришли)”, - написал он в Facebook.

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По словам собеседника LIGA.net в финансовом комитете парламента, 6000 правок подал депутат Антон Поляков. Еще 1500 поправок поступило от Ольги Василевской-Смаглюк из фракции Слуга народа (СН).

При этом, по словам собеседника, депутат от СН Александр Дубинский подал мало правок. "Но основная масса подана именно группой Игоря Коломойского", - сказал он. Источник уточнил, что авторы трех пакетов по 1500 правок - все из группы Коломойского.

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