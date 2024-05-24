Пышный ответил на критику Гонтаревой: Лондонский котел плавит не хуже закарпатского

Андрей Пышный (Фото - НБУ)

Председатель правления Национального банка (НБУ) Андрей Пышный ответил на слова своей коллеги Валерии Гонтаревой, которая подвергла критике монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.

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"Произошел эмоциональный поток в информационной форме, который в определенной степени даже смутил команду. Ведь бывший глава НБУ не может не помнить, как Национальным банком принимаются решения: коллегиальность, обсуждение, дискуссия, тщательный анализ всех параметров, поиск оптимального баланса риска. Это то, что лежит в основе качества, которое генерирует Национальный банк", – сказал Пышный.

Он добавил, что совершенно не воспринимает критику, которая была озвучена и считает ее неприемлемой для оценки работы НБУ.

"Такое впечатление, что лондонский котел плющит и плавит не хуже закарпатского", – сказал Пышный.

На критику сильно соединенных монетарной и валютной политики он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения Национальный банк был вынужден отказаться от инфляционного таргетирования и зафиксировать курс, нивелировав все, что было до войны.

"Но это были нужные, быстрые, качественные решения, существенно зафиксировавшие ситуацию. А дальше требовалось не только наложить "монетарный турникет", который бы не позволил обескровить окончательно золотовалютные резервы, а построить эффективную политику в условиях кризиса, который затронул все", — напомнил глава правления НБУ.

Он добавил, что согласно Конституции Украины и Закону Украины об НБУ, задачами Нацбанка является обеспечение стабильности национальной валюты, ценовой и финансовой стабильности и поддержка экономического развития.

"Когда пришел в НБУ в 2022 году, я увидел четыре обменных курса – официальный, карточный, межбанковский и наличный. И разница между официальным и наличным составляла более 20%. Я увидел, что любое монетарное решение, которое принимает НБУ, не достигает соответствующей цели... Был каскад проблем, которые нуждались в решении перед тем, как перейти к этапу масштабного смягчения монетарной и валютной политики", – заявил Пышный.

Эти процессы начались в апреле 2023 г. после появления программы МВФ для Украины.

Он убежден, что в 2022 году не нужно было делать валютную либерализацию. "Если бы это тогда произошло, сейчас бы мы с вами разговаривали в условиях едва ли не самого большого в истории Украины финансового и валютного кризиса", – сказал Пышный.

Он добавил, что такие заявления Гонтаревой наносят ущерб Украине.

"Когда нам аплодирует Всемирный банк, МВФ на ежегодном собрании говорит об умелой политике украинской власти, выдающихся мерах – мне удивительно осознавать тот факт, что у кого-то из экс-руководителей НБУ могут быть честные намерения в отношении этой критики. Не может бывший глава НБУ не осознавать, какой вред наносит эта безосновательная тенденциозная и опасная критика", – добавил Пышный.

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