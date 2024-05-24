Пишний відповів на критику Гонтаревої: Лондонський котел плавить не гірше, ніж закарпатський

Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний відповів на слова своєї колеги Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну й валютну політику Нацбанку під час війни.

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"Відбувся емоційний потік в інформаційній формі, який до певної міри навіть збентежив команду. Адже колишня голова НБУ не може не пам’ятати, як Національним банком ухвалюються рішення: колегіальність, обговорення, дискусія, ретельний аналіз усіх параметрів, пошук оптимального балансу ризику. Це те, що лежить в основі якості, яку генерує Національний банк", – сказав Пишний.

Він додав, що абсолютно не сприймає критику, яка була озвучена і вважає її неприйнятною для оцінки роботи НБУ.

"Таке враження, що лондонський котел плющить і плавить не гірше ніж закарпатський", – сказав Пишний.

На критику монетарної й валютної політики, які сильно поєднані, він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Національний банк був змушений відмовитися від інфляційного таргетування і зафіксувати курс, знівелювавши все, що було до війни.

"Але це були потрібні, швидкі, якісні рішення, які суттєво зафіксували ситуацію. А далі було потрібно не лише накласти "монетарний турнікет", який би не дозволив знекровити остаточно золото-валютні резерви, а побудувати ефективну політику в умовах кризи, яка торкнулася всього", — нагадав голова правління НБУ.

Він додав, що згідно з Конституцією України та Законом України про НБУ, задачами Нацбанку є забезпечення стабільності національної валюти, цінової й фінансової стабільності та підтримка економічного розвитку.

"Прийшовши у НБУ у 2022 році я побачив чотири обмінні курси – офіційний, картковий, міжбанківський і готівковий. І різниця між офіційним і готівковим складала понад 20%. Я побачив, що будь-яке монетарне рішення, яке ухвалює НБУ не досягає відповідної мети... Був каскад проблем, які потребували вирішення перед тим, як перейти до етапу масштабного пом’якшення монетарної й валютної політики", – заявив Пишний.

Ці процеси почалися у квітні 2023 року після появи програми МВФ для України.

Він переконаний, що у 2022 році не потрібно було робити валютну лібералізацію. "Якби це тоді сталося, зараз би ми з вами розмовляли в умовах чи не найбільшої в історії України фінансової й валютної кризи", – сказав Пишний.

Він додав, що такі заяви Гонтаревої завдають збитків Україні.

"Коли нам аплодує Світовий банк, МВФ на щорічних зборах каже про вмілу політику української влади, видатні заходи – мені дивно усвідомлювати той факт, що у когось з екскерівництва НБУ можуть бути чесні наміри насправді щодо цієї критики. Не може колишній голова НБУ не усвідомлювати, якої шкоди завдає ця безпідставна тенденційна і небезпечна критика", – додав Пишний.

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