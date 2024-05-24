Гонтарева вважає, що НБУ після початку війни задовго тримав фіксований курс

Валерія Гонтарева (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева розкритикувала монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни. За її підрахунками, через дії Нацбанку Міністерство фінансів недоотримало 200 млрд грн. Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

"Коли в середині 2022 року підвищили ставку — це було правильно. Але треба було відразу розпочинати валютну лібералізацію ринку і відпускати курс", – зазначила ексочільниця НБУ.

Так, Нацбанк тривалий час не дозволяв девальвувати офіційний курс гривні, а після зміни курсу долара з 29,25 грн до 36,6 грн у липні 2022-го продовжив його утримувати, не запровадивши поступову лібералізацію, каже Гонтарева.

Вона запевняє, що через це реальний курс і номінальний значно відрізнялись і гривня була переоцінена на 20%.

У бюджеті на 2023 рік Мінфін заклав курс 42 гривні за долар, але до жовтня він був 36,6 гривні. З введенням НБУ "керованої курсової гнучкості" гривня знецінилася, але сталося це запізно.

Гонтарева вважає, що курс повинен бути 42 гривні, але НБУ стримує його значне знецінення, хоча інфляція вже суттєво знизилася. Слабша гривня робить конкурентоспроможнішими експортерів, але НБУ не дав їм заробити і не зупинив імпорт, наголосила ексочільниця Нацбанку.

"Так, девальвація почалась, але ви запізнилися, так само і зі зниженням процентної ставки. Запізнення — це реальні витрати для країни. Я думаю, що якщо ми розраховуємо всі ці затримки, то неправильна політика НБУ призвела до того, що Міністерство фінансів і вся країна втратила близько 200 мільярдів гривень", – зазначила вона.

Гонтарева вважає, що НБУ має гнучкіше керувати курсом, адже має значні резерви та проводить щоденні валютні інтервенції. Це допомогло б запобігти дисбалансам в економіці, стимулювати бізнес (наприклад, дозволяючи виплату дивідендів). Великі ж резерви можуть нашкодити, адже західні партнери можуть відмовитися від додаткової фіндопомоги.

Крім того, ексочільниця НБУ розкритикувала несміливу політику щодо облікової ставки. Її повільне зниження вилилось у надприбутки банківської системи та не допомогло бізнесу та економіці. Високих витрат зазнав і бюджет через обслуговування ОВДП.

Гонтарева критикує політику НБУ, яка, на її думку, демотивує банки кредитувати економіку через високі ставки за ОВДП та депозитними сертифікатами. Натомість вона пропонує стимулювати кредитування військового сектору, зокрема, коштом гарантованих державою кредитів на зведення фортифікацій та виробництво зброї.