Банки в Україні заробили 40 млрд грн за квартал — огляд НБУ

В Україні збиткові лише вісім малих банків

Фото: пресслужба НБУ

Прибуток українських банків становив 40,5 млрд грн за результатами першого кварталу 2024 року. Про це повідомляється в огляді банківського сектору Національного банку України.

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Близько третини із загальної суми прибутку – 13,9 млрд грн – припадає на державний ПриватБанк.

Банки отримують прибутки завдяки збереженню високої операційної ефективності, пояснюють у НБУ.

Збитковими були лише вісім малих банків.

Рентабельність капіталу в секторі – близько 50% з урахуванням оподаткування за підвищеною торік ставкою податку 25%.

НБУ зазначає, що корпоративне кредитування пожвавлюється три квартали поспіль. Водночас частка кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" у першому кварталі скоротилася до третини гривневого працюючого валового портфеля.

Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого кредитного роздрібного портфеля.

Ставки за гривневими бізнес-кредитами за перший квартал знизилися на 1 в. п. — до 16,7% річних, за новими кредитами фізичним особам коливалися на рівні близько 27,5% річних.

Обсяги гривневих коштів клієнтів за перший квартал поновилися після традиційного сезонного зменшення на початку року.

Строкові гривневі депозити фізичних осіб зростали майже рівномірно у всіх групах банків, а їхня частка загалом склала 36% гривневих коштів населення.

Кошти бізнесу у національній валюті зросли на 1,1% за квартал і на 41,8% у річному обчисленні, насамперед у банках з іноземним та державним капіталом.

З огляду на наявний запас капіталу та прибутковість, банківський сектор готовий кредитувати та виконувати регуляторні вимоги відповідно до норм ЄС, запевняють у НБУ.

Джерело: НБУ