Банки в Україні заробили 40 млрд грн за квартал — огляд НБУ
Прибуток українських банків становив 40,5 млрд грн за результатами першого кварталу 2024 року. Про це повідомляється в огляді банківського сектору Національного банку України.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Близько третини із загальної суми прибутку – 13,9 млрд грн – припадає на державний ПриватБанк.
Банки отримують прибутки завдяки збереженню високої операційної ефективності, пояснюють у НБУ.
Збитковими були лише вісім малих банків.
Рентабельність капіталу в секторі – близько 50% з урахуванням оподаткування за підвищеною торік ставкою податку 25%.
НБУ зазначає, що корпоративне кредитування пожвавлюється три квартали поспіль. Водночас частка кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" у першому кварталі скоротилася до третини гривневого працюючого валового портфеля.
Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого кредитного роздрібного портфеля.
Ставки за гривневими бізнес-кредитами за перший квартал знизилися на 1 в. п. — до 16,7% річних, за новими кредитами фізичним особам коливалися на рівні близько 27,5% річних.
Обсяги гривневих коштів клієнтів за перший квартал поновилися після традиційного сезонного зменшення на початку року.
Строкові гривневі депозити фізичних осіб зростали майже рівномірно у всіх групах банків, а їхня частка загалом склала 36% гривневих коштів населення.
Кошти бізнесу у національній валюті зросли на 1,1% за квартал і на 41,8% у річному обчисленні, насамперед у банках з іноземним та державним капіталом.
З огляду на наявний запас капіталу та прибутковість, банківський сектор готовий кредитувати та виконувати регуляторні вимоги відповідно до норм ЄС, запевняють у НБУ.
- 17 травня 2024 року НБУ вирішив послабити вимоги до банків, які кредитують малі електростанції.
- 20 травня Гетманцев назвав "найближчого претендента на вихід" із банківського ринку.