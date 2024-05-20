Банки в Украине заработали 40 млрд грн за квартал — обзор НБУ
Прибыль украинских банков составила 40,5 млрд грн по результатам первого квартала 2024 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора Национального банка.
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Около трети из общей суммы прибыли – 13,9 млрд грн — приходится на долю государственного ПриватБанка.
Банки получают прибыли за счет сохранения высокой операционной эффективности, объясняют в НБУ.
Убыточными были всего восемь малых банков.
Рентабельность капитала в секторе – около 50% с учетом налогообложения по повышенной в прошлом году ставке налога в 25%.
НБУ отмечает, что корпоративное кредитование оживляется три квартала подряд. В то же время доля кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в первом квартале сократилась до трети гривневого работающего валового портфеля.
Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.
Ставки по гривневым бизнес-кредитам за первый квартал снизились на 1 п. п. — до 16,7% годовых, по новым кредитам физическим лицам колебались на уровне около 27,5% годовых.
Объемы гривневых средств клиентов за первый квартал возобновились после традиционного сезонного уменьшения в начале года.
Срочные гривневые депозиты физических лиц росли почти равномерно во всех группах банков, а их доля в целом составила 36% гривневых средств населения.
Средства бизнеса в национальной валюте выросли на 1,1% за квартал и на 41,8% в годовом исчислении, прежде всего в банках с иностранным и государственным капиталом.
Учитывая имеющийся запас капитала и прибыльность, банковский сектор готов кредитовать и выполнять регуляторные требования в соответствии с нормами ЕС, уверяют в НБУ.
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