Банки в Украине заработали 40 млрд грн за квартал — обзор НБУ

В Украине убыточные всего восемь малых банков

Фото: пресс-служба НБУ

Прибыль украинских банков составила 40,5 млрд грн по результатам первого квартала 2024 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора Национального банка.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Около трети из общей суммы прибыли – 13,9 млрд грн — приходится на долю государственного ПриватБанка.

Банки получают прибыли за счет сохранения высокой операционной эффективности, объясняют в НБУ.

Убыточными были всего восемь малых банков.

Рентабельность капитала в секторе – около 50% с учетом налогообложения по повышенной в прошлом году ставке налога в 25%.

НБУ отмечает, что корпоративное кредитование оживляется три квартала подряд. В то же время доля кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в первом квартале сократилась до трети гривневого работающего валового портфеля.

Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Ставки по гривневым бизнес-кредитам за первый квартал снизились на 1 п. п. — до 16,7% годовых, по новым кредитам физическим лицам колебались на уровне около 27,5% годовых.

Объемы гривневых средств клиентов за первый квартал возобновились после традиционного сезонного уменьшения в начале года.

Срочные гривневые депозиты физических лиц росли почти равномерно во всех группах банков, а их доля в целом составила 36% гривневых средств населения.

Средства бизнеса в национальной валюте выросли на 1,1% за квартал и на 41,8% в годовом исчислении, прежде всего в банках с иностранным и государственным капиталом.

Учитывая имеющийся запас капитала и прибыльность, банковский сектор готов кредитовать и выполнять регуляторные требования в соответствии с нормами ЕС, уверяют в НБУ.

Источник: НБУ