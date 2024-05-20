Гетманцев назвал "ближайшего претендента на выход" с банковского рынка
Альпари Банк, который хотела приобрести Укрпошта, — ближайший претендент на выход из банковского рынка. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Из ближайших претендентов на выход – небольшой Альпари Банк, который когда-то хотела приобрести Укрпошта и сделать на его базе собственное финансовое учреждение. Банк был хронически убыточным в последнее время", – написал Гетманцев.
Он напомнил, что в конце 2023 года акционеры подали заявку на прекращение банковской деятельности и соответствующий план, одобренный НБУ. По плану банк должен был прекратить деятельность до 15 мая, но по состоянию на сегодняшний день его лицензия еще не отозвана.
Банком с июля 2021 года руководит председатель правления Игорь Францкевич. Предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено – существующие счета постепенно закрываются, новые счета клиентам не открываются.
Гетманцев также уточнил, что на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка, в том числе шесть – государственных, 14 – отнесенных к иностранным банковским группам, 43 – банки с частным капиталом.
- Украинские банки с начала года нарастили доходы.