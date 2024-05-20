Гетманцев назвав "найближчого претендента на вихід" з банківського ринку

Банк (Фото - Depositphotos)

Альпарі Банк, який хотіла придбати Укрпошта, — найближчий претендент на вихід з банківського ринку. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Із найближчих претендентів на вихід – невеличкий Альпарі Банк, який колись хотіла придбати Укрпошта та зробити на його базі власну фінансову установу. Банк був хронічно збитковим останнім часом", – написав Гетманцев.

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Він нагадав, що наприкінці 2023 року акціонери подали заявку на припинення банківської діяльності та відповідний план, що були схвалені НБУ. За планом банк мав би припинити діяльність до 15 травня, але станом на сьогодні його ліцензія ще не відкликана.

Довідка Альпарі Банк – це найменший банк країни із чистими активами в 193,4 млн грн (0,0066% активів системи станом на 1 січня 2024 року). Майже всі кошти вкладені в депсертифікати НБУ – 160,2 млн грн. 100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЕ. У лютому 2024 року Альпарі Банк вирішив піти з банківського ринку. – це найменший банк країни із чистими активами в 193,4 млн грн (0,0066% активів системи станом на 1 січня 2024 року). Майже всі кошти вкладені в депсертифікати НБУ – 160,2 млн грн. 100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЕ. У лютому 2024 року Альпарі Банк вирішив піти з банківського ринку.

Банком з липня 2021 року керує голова правління Ігор Францкевич. Надання банківських послуг на цей час обмежене – наявні рахунки поступово закриваються, нові рахунки клієнтам не відкриваються.

Гетманцев також уточнив, що станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки, зокрема шість – державних, 14 – віднесених до іноземних банківських груп, 43 – банки з приватним капіталом.