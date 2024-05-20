Гетманцев назвав "найближчого претендента на вихід" з банківського ринку
Альпарі Банк, який хотіла придбати Укрпошта, — найближчий претендент на вихід з банківського ринку. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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"Із найближчих претендентів на вихід – невеличкий Альпарі Банк, який колись хотіла придбати Укрпошта та зробити на його базі власну фінансову установу. Банк був хронічно збитковим останнім часом", – написав Гетманцев.
Він нагадав, що наприкінці 2023 року акціонери подали заявку на припинення банківської діяльності та відповідний план, що були схвалені НБУ. За планом банк мав би припинити діяльність до 15 травня, але станом на сьогодні його ліцензія ще не відкликана.
Банком з липня 2021 року керує голова правління Ігор Францкевич. Надання банківських послуг на цей час обмежене – наявні рахунки поступово закриваються, нові рахунки клієнтам не відкриваються.
Гетманцев також уточнив, що станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки, зокрема шість – державних, 14 – віднесених до іноземних банківських груп, 43 – банки з приватним капіталом.
- Українські банки з початку року наростили прибутки.