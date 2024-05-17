Українські банки з початку року наростили прибутки: хто заробив найбільше

40,5 млрд грн прибутку після оподаткування отримали українські банки за перший квартал 2024 року

Банк (Фото: Depositphotos)

40,5 млрд грн заробили українські банки у 2024 році. Попри збільшення оподаткування з 18% до 25%, банкам вдалося заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує Опендатабот.

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Наразі в Україні працюють 63 банки, з яких шість державних, 14 з іноземним капіталом та 43 — з приватним. Лише вісім банків із загальної кількості отримали збитки цьогоріч — 111 млн грн.

Десять банків України заробили 34,22 млрд грн за перший квартал. Це 84% від сукупного прибутку всіх банків у країні.

Інфографіка: Опендатабот

За цей період українські банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток — у півтора раза більше, ніж торік. ПриватБанк сплатив майже половину від цієї суми — 4,84 млрд грн.

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Державні банки

ПриватБанк став лідером за цим показником, заробивши 13,86 млрд грн за перший квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулого року — 16,04 млрд грн.

Загалом на шість державних банків припадає 60% від сукупного прибутку всіх установ — 24,28 млрд грн. Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за 1 квартал збитки розміром 7,6 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом залишається Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. У Креді Агріколь банку прибутки за цей період зросли у 20 разів порівняно з відповідним часом торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за перший квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків. Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн — це чверть від загального прибутку. Лише один банк — Правекс банк — отримав у першому кварталі збитки — 76,7 млн грн.

Приватний капітал

Лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ: 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи. МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023 року.