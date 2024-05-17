Украинские банки с начала года нарастили доходы: кто заработал больше всего

Банк (Фото: Depositphotos)

40,5 млрд грн заработали украинские банки в 2024 году. Несмотря на увеличение налогообложения с 18% до 25%, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, информирует Опендатабот.

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В настоящее время в Украине работают 63 банка, из которых шесть государственных, 14 с иностранным капиталом и 43 — с частным. Только восемь банков из общего количества получили убытки в этом году – 111 млн грн.

Топ-10 банков Украины заработали 34,22 млрд грн за первый квартал. Это 84% от совокупной прибыли всех банков в стране.

Инфографика: Опендатабот

За этот период украинские банки уплатили 10,34 млрд грн налога на прибыль — в полтора раза больше, чем в прошлом году. ПриватБанк уплатил почти половину этой суммы — 4,84 млрд грн.

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Государственные банки

ПриватБанк стал лидером топа, заработав 13,86 млрд грн за первый квартал 2024 года. Это треть от прибыли всех банков. Однако это на 14% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году — 16,04 млрд грн.

В общей сложности на шесть государственных банков приходится 60% от совокупной прибыли всех учреждений — 24,28 млрд грн. Только Первый инвестиционный банк, недавно перешедший под контроль государства, получил за первый квартал убытки в размере 7,6 млн грн.

Иностранные банки

Лидером среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен банк, заработавший в этом году 2,53 млрд грн. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Креди Агриколь банке доходы за этот период выросли в 20 раз по сравнению с соответствующим временем в прошлом году. В этом году банк заработал 2,02 млрд грн против 102,9 млн грн за первый квартал прошлого года. Это самый большой прирост среди всех украинских банков. В целом иностранные банки заработали 10,2 млрд грн – это четверть от общей прибыли. Только один банк – Правэкс банк — получил в первом квартале убытки – 76,7 млн грн.

Частный капитал

Лидером группы банков с частным капиталом остается ПУМБ: 2,13 млрд грн прибыли за квартал. Это на 38% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили половину общей прибыли банков этой группы. МТБ банк показал наибольший прирост прибыли среди частных банков: в 13 раз по отношению к первому кварталу 2023 года.