Гонтарева считает, что НБУ после начала войны слишком долго держал фиксированный курс

Валерия Гонтарева (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева раскритиковала монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны. По ее подсчетам, из-за действий Нацбанка Министерство финансов недополучило 200 млрд грн. Об этом она рассказала в интервью NV.

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"Когда в середине 2022 года повысили ставку — это было правильно. Но надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка и отпускать курс", – отметила экс-глава НБУ.

Так, Нацбанк долго не позволял девальвировать официальный курс гривни, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

Она уверяет, что поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались и гривня была переоценена на 20%.

В бюджете на 2023 год Минфин заложил курс 42 гривни за доллар, но к октябрю он был 36,6 гривни. С введением НБУ "управляемой курсовой гибкости" гривня обесценилась, но произошло это слишком поздно.

Гонтарева считает, что курс должен составлять 42 гривни, но НБУ сдерживает его значительное обесценивание, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривня делает более конкурентоспособными экспортеров, но НБУ не дал им заработать и не остановил импорт, подчеркнула экс-глава Нацбанка.

"Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и с понижением процентной ставки. Опоздание — это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен", – отметила она.

Гонтарева считает, что НБУ должен более гибко управлять курсом, ведь имеет значительные резервы и проводит ежедневные валютные интервенции. Это помогло бы предотвратить дисбалансы в экономике, стимулировать бизнес (например, позволяя выплату дивидендов). Большие резервы могут навредить, ведь западные партнеры могут отказаться от дополнительной финпомощи.

Кроме того, экс-глава НБУ раскритиковала робкую политику по учетной ставке. Ее медленное снижение вылилось в сверхприбыли банковской системы и не помогло бизнесу и экономике. Высокие расходы понес и бюджет из-за обслуживания ОВГЗ.

Гонтарева критикует политику НБУ, которая, по ее мнению, демотивирует банки кредитовать экономику из-за высоких ставок по ОВГЗ и депозитным сертификатам. Она предлагает стимулировать кредитование военного сектора, в частности, за счет гарантированных государством кредитов на возведение фортификаций и производство оружия.