Работа из дома. Американцы сэкономили на поездках в офис $91 млрд

Американцы сэкономили $91 млрд, работая из дома во время пандемии коронавируса. Расходы на транспорт обходились жителям США в $758 млн в день. Об этом свидетельствуют результаты исследования главного экономиста платформы Upwork Адама Озимека, сообщает Bloomberg.

Согласно исследованию, каждый час, который американцы проводили в транспорте, стоил $12,5. В итоге экономия составляла около 411 млн в день. В таких городах как Нью-Йорк или Вашингтон, люди экономят в среднем полтора часа в день на поездках в транспорте.

По словам Озимека, каждый, кто до пандемии тратил деньги на дорогу в офис и обратно, с середины марта сэкономил на транспорте в среднем $2000.

Около $183 млн в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к механику.

Меньше автомобилей на дорогах, сокращение числа ДТП и улучшение качества воздуха сохранило семейным бюджетам американцев еще $164 млн с начала пандемии.

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ВВП США во втором квартале сократился на треть по сравнению с аналогическим периодом прошлого года. Такого падения экономика страны не испытывала по крайней мере полвека.

10 июня Министерство финансов США, заявило, что американская экономика начинает восстанавливаться после резкого спада из-за пандемии COVID-19.

По данным Министерства труда США, федеральное правительство потратило около $250 млрд на выплату пособий по безработице в размере $600 в неделю с начала апреля по конец июля.

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Юрий Тарасовский

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